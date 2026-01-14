Ajuste de cuenta

Más pistas (skate) públicas en Panamá

Roberto Robinson
14 de enero de 2026

Hace unos días se ‘viralizó’ la denuncia del ataque de varios menores de edad a unos ‘skaters’ en el sector de la Cinta Costera 3, en Ciudad de Panamá, donde está ubicado un Skate park. Y alejándonos del acto violento, lo que me llamó la atención fueron algunos comentarios en redes sociales sobre la “necesidad” de que el país tenga más sitios o pistas públicas para la realización de evento y/o la práctica del patinaje, en sus distintas modalidades, y la queja es que las que hay son usadas, en la mayoría de los casos, para eventos o clases privadas.

