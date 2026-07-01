Las tareas siguen pendientes

Poco a poco la realidad de nuestro fútbol vuelve a golpearnos. Estadios en no tan óptimas condiciones, insuficientes incentivos para que el país logre retener a futuros profesionales del balompié (tanto dentro como fuera de la cancha), fanaticada desapegada o nula a las ligas locales organizadas. La ‘nueva era’ prometida desde la primera participación de Panamá en un Mundial masculino mayor, el de Rusia 2018, se ha diluido. Pero, para ser justo, ha habido progresos, pero lo que se ha avanzado queda opacado por lo que falta por hacer.