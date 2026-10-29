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Inició el Nacional de Sóftbol femenino

Inició el Nacional de Sóftbol femenino
Roberto Robinson
29 de octubre de 2026

El Campeonato Nacional Mayor Femenino de Sóftbol arrancó ayer, con la participación de nueve (9) equipos, distribuidos en dos grupos y dos sedes. Sede principal: Azuero (Chitré), donde juegan las representaciones de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos. Mientras que en Ciudad de Panamá participarán los equipos de: Colón, Darién, Panamá Oeste y Panamá Metro. El torneo se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre. Se jugarán en Azuero las semifinales, con los dos mejores de cada grupo, y allí mismo, será la final. e

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Deportes
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