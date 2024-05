Estos siempre deben ir de la mano

El deporte y la educación van de la mano. Las nuevas autoridades del gobierno deben entender eso. Y no se trata de ‘producir’ atletas para exportación. De eso se podría hablar en otra ocasión. Se trata de usar el deporte como guía para educar a los jóvenes. Sí, los jóvenes, pues lastimosamente el dicho ‘loro viejo, no da la pata’, se aplica para muchos de cierta edad. Por eso los esfuerzos deben orientarse hacia la juventud, sacarlos de la apatía y hacerles ver que el deporte es necesario, para su desarrollo social y educativo. ¿Y por qué no? como una opción laboral válida.