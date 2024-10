El béisbol sigue siendo nuestro No.1

Al que no quiera entender que el béisbol es el deporte del panameño (o por lo menos una buena parte de la población), no ha vivido en el país en las últimas décadas. Esto no es casualidad. Es un trabajo de muchas, muchísimas personas, que desde el deporte base, captan a los talentos, los pulen y los llevan a competir y hasta firman por equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Tal vez eso no es solo el único objetivo. Los campeonatos nacionales son nuestro fuerte, aunque a nivel ‘profesional’ hay una tarea pendiente, se están haciendo cosas interesantes para fortalecer ese rubro.