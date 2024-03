Algo que no se debe olvidar

Algunos señalan que el legado de un gobierno, de un grupo o de una persona no puede medirse con una obra física, algo creada de hierro y cemento. Si no, que debe tomarse su ejemplo, lo intangible, que se vuelve costumbre, son las palabras transformadas en acción y voluntad. En el deporte, el deseo es el motor de todo, las ganas de ser cada día mejor, de rendir en cualquier escenario, de dar el mejor esfuerzo, no rendirse tan fácilmente. Ese es el legado, lo que llamados la ‘mística de trabajo’, algo que muchos olvidan cada cinco años.