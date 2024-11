Algo digno de estudio

Creo que para muchos no hay tantas quedas a nivel de selecciones. Panamá ha avanzado a pasos agigantados si nos comparamos con lo que hay en el vecindario. Pero, como ya se ha dicho, a nivel de liga, seguimos en la gatera. La inversión, aunque importante (según quien la ve), sigue sin ser atractiva para la masa. El ‘show’ en cancha y fuera de ella, no basta. La cultura futbolística, como la que se vive en el béisbol, no se hace de la noche a la mañana, pero la ‘Sele’ si tiene esa afición. ¿O no es tan afición o solo una moda? Tal vez, sociólogos nos pueden dar luces de esto.