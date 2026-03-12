Al torneo clasificatorio, así de mal

Para completar el fracaso de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se confirmó que la selección deberá jugar un torneo clasificatorio si es que desea participar en la próxima edición del torneo. Esto es así, luego de terminar última en el Grupo A de la justa 2026, con marca de 1-3, misma que Colombia, pero en el choque directo, los panameños cayeron ante los colombianos. Ya la fase de grupos finalizó ayer y al igual que Panamá, Brasil (grupo B), República Checa (C), y Nicaragua (D), últimos en sus respectivas llaves, tendrán que jugar el clasificatorio.