Ahora, todo parece que terminó la espera

“¡Pronto estaré inaugurando el Estadio Mariano Bula, tal como lo dijimos hace un año!”. El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, compartió en su cuenta de Instagram un video con los avances en la reconstrucción del Estadio Roberto Mariano Bula, en Colón. Se prevé que el coliseo, que lleva más de ocho años en obras y que en 2025 se retomaron los trabajos, abra sus puertas el viernes 13 de marzo, con el partido de la fecha inaugural del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, entre Chiriquí y Colón, desde las 8:00 p.m.