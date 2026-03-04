A aceitar ese equipo para el Clásico

El equipo de Panamá que se armó para disputar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no salió bien librado en los dos partidos que disputó en suelo estadounidense con equipos de las Grandes Ligas. Aunque eran juegos de exhibición, muchos lo tomaron como duelos de preparación para Panamá (y Spring Training para los cuadros de la MLB) y en ambos, Panamá perdió. 11-1 ante los Yankees de Nueva York, y 2-1 ante los Tigres de Detroit. Ya eso pasó y los dirigidos por José Mayorga tienen que enforcarse en su debut mundialista, el viernes 6 de marzo ante Cuba, en Puerto Rico.