Turner: CSS y economía, temas primordiales

Rosario Turner, candidata a la vicepresidencia de la República, compañero de fórmula de Martín Torrijos, dijo en el Metro Podcast de Metro Libre que el tema de la Caja de Seguro Social y la reactivación de la economía, forman parte de las prioridades del aspirante presidencial.

“Se pueden tener emergencia simultáneas, no es algo que puedes categorizar que esto es urgente y lo otro no, y comparto con la gente que lo que tenemos que enfrentar los primeros 100 días es el tema de la Caja de Seguro Social. El sistema prácticamente no tiene para hacerle frente a las pensiones y es vital, muy rápidamente una mesa de diálogo para escoger el modelo que necesita Panamá e implementarlo inmediatamente, eso puede requerir una cuota de sacrificio por la situación que tiene el programa del IVM”, dijo Turner.

¿Aumento de la edad de jubilación?

“Hay que escuchar a la gente...podríamos decir que esa no va a ser una variable a tomar en cuenta, pero cuando estemos en la mesa, el hueco puede ser mucho más grande que el que nos está proyectando la OIT, y podría ser una medida que habría que tomarla. No nos gusta hablar de inciertos de cosas que no tenemos la evidencia científica, pero si en algún momento se tiene que tomar alguna decisión se tomaría porque lo que hay que garantizarle al pueblo panameño son las pensiones”, manifestó la doctora.