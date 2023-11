CSJ sigue analizando demandas de inconstitucionalidad

El país se encuentra en un vilo por la decisión, en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),relacionada con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 406 sobre el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

Los nueve magistrados de la CSJ, entrarán hoy en su cuarto día de sesiones plenarias extraordinaria donde están exponiendo sus análisis sobre las diez demandas de inconstitucionalidad contra este contrato presentados en la CSJ.

Desde el viernes pasado, los nueve miembros del Órgano Judicial están analizando los 126 alegatos (89 argumentos en la primera demanda y 37 argumentos en la segunda demanda) presentados en las últimas dos semanas.

Alianza Pueblo Unidos por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), grupos de jóvenes, sociedad civil, ambientalistas y demás personas permanecen en las afueras de la CSJ, en Ancón para exigirle a los magistrados un fallo de inconstitucionalidad total.

Por su parte, miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida han pedido también el cierre total de las operaciones de la empresa First Quantum Minerals Ltd., Minera Panamá. La Corte anunció que inmediatamente haya una decisión se dará a conocer. Sin embargo, el tribunal no tiene plazo fijo para dictar su fallo.

Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y la mina es ambientalmente sostenible.

Para acallar la protesta, la Asamblea aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.

El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997.

Desde febrero de 2019, la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales.