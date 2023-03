¿Desapareció el arroz de primera?

Desde hace varios meses, en las abarrotería y supermercados ya no está a la venta el arroz de primera (que es el más barato y está en control de precios) pero predomina la comercialización del arroz especial (que es más caro). Los productores insisten que no se trata de un tema de escasez y aseguran que en los molinos prefieren empacar el arroz especial, que en muchos casos no cumple con la calidad requerida, que empacar arroz de primera, ya que la ganancia no es la misma. El consumidor es el afectado, las autoridades deben investigar.