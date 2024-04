Tener un “buen mentor”

Una de las decisiones que más me ha ayudado en la vida profesional y personal ha sido tener mentores. Conseguir un buen mentor no es tarea fácil, pero es uno de los esfuerzos que nos traerá los mejores beneficios. Por ello, siempre le recomiendo a mis lectores y estudiantes que tengan un mentor para desarrollar las áreas que desean tener éxito. Un mentor puede servirte para ayudarte en varias áreas como lo son: para asesorarte en tu vida familiar, profesional y en tu condición física.

1. Un mentor tiene una visión más amplia de la vida.

Entiende el proceso en el campo en el que te aconseja para que tengas éxito. Entiende los procesos, la política y el impacto de las decisiones sobre la organización y su entorno. Puede ver el panorama completo.

2. Un mentor tiene una amplia gama de conocimientos.

Porque ha caminado el camino de la vida y tiene la experiencia profesional. En consecuencia, te va a ahorrar tiempo y dinero ayudándote a acelerar la curva de aprendizaje y minimizando tu posibilidad de cometer errores graves. Debido a que él probablemente ha fracasado en el pasado y estas experiencias son una gran fuente de información para que tú no lo hagas ni cometas los mismos errores.

3. Un mentor exige que seas productivo y respondas a sus instrucciones.

Una de las disciplinas que más puede ayudarte a tener éxito. Un buen mentor te va a exigir. Buenos mentores no pierden el tiempo; así es que si ellos sienten que no estás ejecutando lo conversado y no estás comprometido con tu camino al éxito, simplemente no te seguirán asesorando, ni aconsejando.

4. Un mentor tiene conexiones.

Las conexiones en cualquier carrera que decidas emprender son claves para tener éxito, especialmente por que involucra la interacción con otros profesionales. Por consiguiente, las conexiones que por años ha formado tu mentor pueden ser de gran beneficio para abrirte puertas en momentos claves.

5. Un mentor puede llegar a convertirse en uno de tus mejores aliados. Las relaciones que se forman durante esta interacción llegan a ser claves y una de las más profundas de tu vida; que seguro valorarás el resto de tu vida.

Conseguir un buen mentor no es tarea fácil, porque existen muchos que pueden desviarte, pero si tienes esa fortuna, aprovéchalo al máximo.

* Empresaria.