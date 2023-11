Realidad o percepción

Me he pasado durante varios días pensando y analizando como nos encontramos como panameños inmersos en una situación social, política, económica y jurídica tan complicada para nuestro país, que hasta este momento no descubrimos una solución para que regrese el bienestar a la sociedad o mejor dicho a Panamá.

Todo esto me hace pensar en la cantidad de posturas que se han asumido, por distintas personas y como algunas de esas posturas, han prevalecido sobre otras, pero con el problema de que en algunas ocasiones no lo hacen por verificación de hechos, sino por percepciones o porque simplemente se simpatiza con una idea o deseo, que en muchas ocasiones no tiene un asidero cierto.

Algo tan sencillo como el tema de las manifestaciones. Hay quienes piensan que las manifestaciones que hace SUNTRACS, profesores, indígenas, etc., son ilegales, pero en cambio se deja entrever que las manifestaciones que hicieron los jóvenes y gran parte de personas en contra del contrato minero no lo son o son legales. Tengo que decirles que cualquier manifestación que afecte derechos de terceros, como el cierre de carriles de calles y avenidas es ilegal, venga de donde venga. Este tipo de diferencias son las que apartan la realidad de la percepción porque parecería que los primeros si actúan ilegalmente y los otros legalmente porque lo hacen en forma diferente, pero la realidad es que ambos actúan en forma ilegal perjudicando a terceros. Mientras no aceptemos esto así, seguiremos sin poder resolver nuestros problemas. De la misma manera vemos como se habla de la coima en el contrato minero, como si fuera un hecho cierto, pero no hemos visto ninguna denuncia o por lo menos prueba en donde se haya sobornado a alguien. Si esto fuera cierto, sería la forma más rápida en que Panamá podría rescindir el contrato, ya que existe una cláusula en la cual se podría rescindir el mismo, sin tener que pagar nada, al demostrarse corrupción. Si alguno de los que hablan de esto tuvieran la más mínima evidencia hace rato se hubiera presentado y no tendríamos que presentarnos en arbitrajes y otros procesos.

Del mismo modo he escuchado una cantidad de señalamientos donde se habla de un sin número de daños ambientales que se han dado en el área de concesión y de los ríos contaminados, y todavía nadie, por lo menos por ahora, ha presentado un informe ambiental de los daños y un informe de pruebas de laboratorios de la contaminación de los ríos. Si eso no se ha mostrado, entonces nos encontramos ante percepciones sin sustento alguno, que queremos hacer pasar como hechos ciertos. Estos ejemplos son parte del problema que no permite que encontremos un norte y salgamos adelante como nación a resolver nuestras diferencias. Hay mucha información falsa, que se ha convertido en verdad inmutable. Lo peor es que cuando se trata de explicar el error, lo más fácil es entrar en la descalificación y ofensa antipatriótica.

Por ese motivo es que la razón es enemigo del corazón, sentimientos y fanatismo. En próxima entrega expondremos otros ejemplos de este fenómeno, que en nada nos ayuda como país.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.