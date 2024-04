Narcóticos Anónimos es la solución

Todos en nuestra vida hemos tenido conocimiento de personas que tienen grandes problemas de drogas y alcohol. La adicción es una enfermedad que no tiene cura conocida y no solamente es un tema de drogas de alcohol, ya que la misma se puede manifestar en todos los aspectos de nuestra vida. Existen comportamientos adictivos, que en muchas ocasiones no sabemos identificarlos y pensamos que es un tema que podemos mejorar por nosotros mismos o a través de la fuerza de voluntad. Para la persona adicta no existe la fuerza de voluntad y las veces que tratan de aplicarla, por lo regular siempre quedamos decepcionados, lo que nos crea más angustia y desesperación.

Hay adicciones de todo tipo, personas adictas a la comida, al sexo, alcohol, drogas lícitas e ilícitas, relaciones, emociones, juego, etc.

Como se observa hay comportamientos que pensamos no tienen nada que ver con la adicción, pero si lo son y el único camino es buscar ayuda con las personas que conocen del tema y se han podido recuperar.

La primero que tenemos que tener claro es que la adicción no es como una enfermedad normal como la presión alta o un tema de azúcar, que ambos se pueden resolver con medicamentos o pastillas para regular o curar la enfermedad. En el caso de la adicción, la misma es una enfermedad que no tiene cura conocida y sus síntomas son de difícil detección. No existe pastilla o medicamento alguno que la pueda curar.

Lo único hasta el momento que ha dado resultado para que los adictos se puedan recuperar y mantenerse limpios son los grupos de auto ayuda o de doce pasos. Por ejemplo en el tema de personas con problemas de drogas, nació el Programa de Narcóticos Anónimos en 1953 y su primera reunión se dio en el Sur de California.

Esta confraternidad es una asociación sin ánimo de lucro y está compuesta por hombres y mujeres que vivían dentro del infierno de la adicción activa, al no poder parar de consumir y tener la vida hecha pedazos. Encontraron este programa de recuperación, en donde se reúnen periódicamente para poder mantenerse limpios.

Mediante sus comparticiones de fe, fortaleza y esperanza se ayudan unos a otros a permanecer limpios un día a la vez, ya que es un programa de 24 horas. La idea es que se puedan permanecer limpios por 24 horas, no pensar en semanas, meses o años, sino en permanecer limpios 24 horas. De esa manera las horas se convertirán en días, los días en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Cuando menos lo esperas ya has dejado de consumir y has perdido el deseo de hacerlo. En ese momento ocurre el milagro y empezamos a vivir una vida libre de drogas y alcohol. Nos convertimos en personas productivas de la sociedad y no nos importa de donde vengan los nuevos miembros, solamente nos interesa saber que quieren hacer con su problema y cómo podemos ayudarlos.

Si piensas que tienes un problema parecido o tienes un familiar o allegado que creas que tiene un problema, no dudes en llamar a Narcóticos Anónimos, en donde encontrarás una nueva forma de vida.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.