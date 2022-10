Influenciar con todas las de la ley

Al parecer, los llamados ‘influencer’ o creadores de contenido de nuestro país no se quieren ajustar a lo establecido en las leyes. Un influencer es una persona con el potencial suficiente como para generar conexión con las personas que los sigue en sus cuentas de redes sociales, y aprovechando dicha conexión son mirados como fichas de empuje o impulsadores de publicidad en diferentes sectores. Esta actividad se ha convertido en el nuevo mecanismo de marketing, y por la que muchos han invertido gran cantidad de dinero sin mayor control. En Panamá, recientemente el tema se avivo con las declaraciones del director de Ingresos, Publio De Gracia, quien dejó claro que “si eres influencer y ganas más de 11,000 al año estás obligado a presentar tu declaración de rentas por tus servicios. Si ganas más de 36,000 al año, debes cobrar y pagar 7%. No es una novedad”.Trabajar en una norma, exclusiva para esta actividad deberá ponerle un orden a aquellas cuentas de personas que generan contenido y lucran sin rendir cuentas, lo que se traduce en una actividad sin los respectivos controles. En 2019, el diputado Raúl Pineda presentó un anteproyecto que obliga a los influencer a pagar impuestos. Sin embargo, no fue discutida ni aprobada.

*Autora es periodista.