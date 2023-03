EDITORIAL : Patrimonio

La pregunta obligada es, ¿por qué todos los años hay que reparar e intervenir las escuelas públicas y no ocurre lo mismo con los planteles privados? La respuesta es simple: hay falta de compromiso de los padres y estudiantes con el recinto escolar. No es comprensible y mucho menos aceptable, que se destruya el mobiliario y los inodoros, sin responsabilidad de ningún tipo. No se trata solo de tener un presupuesto con el FECE o un plan de mantenimiento anual. Va más allá. Si no hay vinculación y responsabilidad con el patrimonio de los colegios, lo que se invierta tendrá pobres resultados. Si un estudiante destruye una banca, sus padres son responsables de la reparación. El sentido de pertenencia tiene que incluir la disciplina con el estudio porque en la falta de aprendizaje está la causa del creciente número de fracasos. Hay que recuperar la responsabilidad.