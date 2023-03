EDITORIAL : Con cuidado

El país está en modo electoral. Veremos con mucho más frecuencia, pronunciamientos, cierres de calles, protestas y movilización de variados grupos sociales, comunales o inclusive judiciales, exigiendo o demandando una solución a un problema o reclamo, En la mayoría de los casos, hay detrás un dirigente, movimiento u organización política. Eso ocurre porque en tiempos de agitación electoral, se pueden movilizar opiniones a favor o en contra y las dificultades que afectan a los ciudadanos, son ideales para movilizar a la opinión pública. ¿Es legítimo?, claro que sí, porque permite, aunque no sea una fórmula convencional, exponer situaciones que durante mucho tiempo pasaron desapercibidas. Lo que debe evitarse es que se use a la gente y a sus problemas para buscar votos y no la solución definitiva de aquello que les afecta en su vecindario o vida personal.