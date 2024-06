Mulino recibe credenciales y agradece a su familia

El Tribunal Electoral entregó ayer a José Raúl Mulino la credencial que lo acredita como presidente de la República de Panamá, para el periodo 2024-2029.

Mulino afirmó que “esta es una formalidad importante que lo habilita ya para el 1 de julio tomar posesión para el cargo de presidente de la República y llevar a este país por mejores rumbos”.

El presidente electo explicó que ayer iniciaban formalmente las reuniones para la transición y ha pedido a los ministros designados “solicitar toda la información posible para poder tomar las mejores decisiones”.

Mulino se refirió al proceso iniciado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) para la selección del nuevo director de la entidad y dijo: “yo haré lo que debo hacer, no le voy a firmar ningún nombramiento que hagan. Para mí no es reto, las cosas son como son, han acabado con ese Seguro Social el país entero cuestiona esa junta directiva y no le voy a firmar a ningún director”.