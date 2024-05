Mulino designa a Ruiz-Hernández y Guevara Mann como viceministros de Relaciones Exteriores

El presidente electo José Raúl Mulino designó a Carlos Ruiz-Hernández como viceministro de Política Exterior y Carlos Guevara Mann como viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación.

Según la oficina del presidente electo, los dos nuevos viceministros acompañarán al Canciller designado, Javier Martínez Acha, a partir del 1 de julio.

Se detalló que “Ruiz-Hernández cuenta con una amplia experiencia en derecho internacional, políticas públicas globales y gestión de proyectos estratégicos. Posee una maestría en economía y políticas públicas de la Universidad de Chicago; una maestría en políticas públicas internacionales y Política Exterior Estadounidense de Universidad Johns Hopkins Washington D.C.; máster en Derecho Energético y Ambiental y un master en Almirantazgo y Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans; y una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua en Panamá”.

Actualmente, Ruiz-Hernández se desempeña como Coordinador Senior del Grupo de Arbitraje Internacional de las Américas en Allen and Overy. Se ha desempeñado como Embajador, Representante Permanente Adjunto y Encargado de Negocios en las Naciones Unidas, Misión Permanente de la República de Panamá. Se ha desempeñado como Asesor de Políticas para las Américas en The New York Bar Association, Nueva York, NY.

En tanto, Guevara Mann, designado viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, cuenta con un Ph.D. en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad de Notre Dame.

Además, es profesor en Florida State University, Panamá, en donde dirige la Maestría en Asuntos Internacionales. Guevara Mann también ha impartido clases en la Universidad de Nevada, Reno y Universidad del Norte, Colombia. Es columnista y comentarista político en medios panameños y consultor de la ONU. También fue elegido presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá en diciembre de 2021 y reelegido en julio de 2023.