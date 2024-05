Grupo universitario rechaza nuevas elecciones convocadas por la actual administración de Udelas

La rectora electa de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), Gianna Rueda, acompañada de un grupo de docentes, estudiantes y administrativos expresaron este jueves, 16 de mayo, su rechazo a un nuevo proceso de elecciones que ha convocado la actual administración, liderada por el doctor Juan Bosco Bernal.

Para este sábado 18 y martes 21 de mayo es la convocatoria de votaciones estudiantiles para elegir a su miembro al claustro universitario, quienes serán los encargados de elegir a un nuevo rector.

Ante esta convocatoria, Rueda hizo un llamado a la comunidad universitaria. “Las elecciones en Udelas ya se dieron en 2023. Lo que pretende la gestión del señor Juan Bosco Bernal y las personas que le acompañan en esa asociación ilícita para delinquir es simplemente implementar un fraude electoral”.

Hay que recordar que el año pasado la universidad realizó el proceso electoral, donde resultó electa Rueda para el periodo 2024-2028, sin embargo, los resultados no son reconocidos por la actual administración, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia y la opinión del procurador de la Administración Rigoberto González reconocieron legitimas las pasadas elecciones. “Debí hacer uso de mi cargo desde el 2 de enero de 2024, a la fecha han trascurrido 4 meses y 15 días, y me equipo no hemos podido iniciar nuestra gestión”, añadió la rectora electa.

Por su parte, Javier Quintero, abogado de Rueda, informó que el Ministerio Publico adelanta las investigaciones por la situación en Udelas. Indicó que se han admitido tres querellas contra Damián Quijano, quien “usurpando la representación del Consejo Electoral Universitario emitió de la Resolución de la nueva convocatoria de las elecciones”.

También se han interpuesto denuncias por persecución política y violencia de género, esas querellas fueron admitidas, dijo.

“En algún momento la jurisdicción penal los va a detener, pero transitamos por el periodo de restructuración de las pruebas recordemos que en el Sistema Penal Acusatorio la imputación es un evento que debe ocurrir cuando el fiscal haya entendido los hechos y recopilado las pruebas que comprueben que están frente a una acción delictiva”, explicó Quintero.

En declaraciones pasadas Bosco Bernal anunció que la elección del nuevo rector se hará en el mes de junio próximo. “El proceso se hará de una manera prístina y legal”, aseveró.