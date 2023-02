Piden sensatez en diálogo entre Minera y Gobierno

Juan Carlos Araúz presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá instó al gobierno nacional y a Minera Panamá a lograr un acuerdo en el que los intereses se satisfagan de una manera “equilibrada”. “Esto no es un tema de litigación jurídica donde los argumentos podrían encontrar sustento para cada extremo, esto es un asunto en el que desde el punto de vista de ejecución de la empresa y la ejecución y administración del estado es darle certidumbre a los ciudadanos y certidumbre a los inversionista y eso debe motivar a las partes a llegar a un entendimiento que satisfaga de manera equilibrada”, manifestó Araúz. “Estos temas se pueden complicar si inteligentemente no se administra el conflicto conscientemente de que lo que se desprende de la voluntad del Estado es que haya contrato eso no cabe duda, aquí el término es si las propuestas se aceptan y las aspiraciones del estado panameño se aceptan y esa particular situación de riesgo hace determinar que este asunto se pueda complicar mucho más por eso apelo a la sensatez”, dijo Araúz.

Mientras que, José Vicente Zapata abogado de la firma internacional de Holland & Knight señaló “lo que se debe hacer es, tomemos los principios que rigen el trato justo y equitativo, la nación favorecida, la forma en que los contratos se deben negociar internacionalmente frente a unos derechos consolidados históricos para tratar de encontrar una solución efectiva. Es una oportunidad clara para llegar a una solución entre las partes que sea efectiva”.

Por su parte, Zorel Morales, presidente ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) afirmó que “estamos muy confiado, en la Cámara Minera, que se va a lograr un acuerdo que va a ser beneficioso para ambas partes. Ambos lados van a perder, perdería el país, (sino se logra un acuerdo).