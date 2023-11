Líderes del sector comercial panameño proyectan un consumo cauteloso durante las compras de fin de año, sin embargo, no pierden el optimismo. Explicaron que las tiendas están preparadas con ofertas, descuentos y esperan que se eliminen las restricciones de movilidad en el país.

En ese sentido, Erick Zamora, presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Panamá (APACECOM) manifestó que “ahorita sería difícil proyectar porque son afectaciones muy severas, sin embargo, estamos haciendo el mayor esfuerzo para promover las ventas locales, tratar de darle mayor tranquilidad a los clientes que nos visiten”.

Por su parte, Nadkyi Duque, vicepresidenta de Apacecom y directora de mercadeo de Albrook Mall, comentó que “las ventas han caído drásticamente. Es incierto hasta esperar ver cómo evoluciona todo. Tenemos las bodegas llenas de mercancía, inventario para fin de año, las compras ya estaban hechas. Las tiendas han entrado en descuentos, promociones para poder ir saliendo de ese gran inventario y que las pérdidas no sean mayores. Que la mercancía se les vaya a quedar. No podemos hablar de cifras, si no sabemos cómo va a ser el comportamiento, si van a seguir las huelgas, cierres”.