Ocho productos afectados este año por desgravación arancelaria del TPC

El programa de desgravación arancelaria para algunos productos agrícolas y alimenticios como el arroz, maíz, queso, tomate procesado, leche, pollo, carne bovina y de cerdo, establecido en el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y los Estados Unidos de América (TPC), ya entró en su etapa final, por lo que para el año 2026, la mayoría de estos rubros serán importados al país a cero arancel.

El desgravamen total del queso será en el 2028, el de los cuartos traseros del pollo en el 2029 y el del arroz en 2031.

El TPC fue firmado por ambos gobiernos, el 28 de junio de 2007. Fue aprobado por Panamá el 11 de julio de 2007, y por los Estados Unidos el 21 de octubre de 2011. El documento entró en vigor el 31 de octubre de 2012. Según las autoridades es un “acuerdo global de libre comercio que prevé la eliminación de los aranceles y elimina las barreras a los servicios financieros y otros”.

Los productores han manifestado su preocupación y han advertido que de no tomar acciones urgentes, la aplicación pone en desventaja a los nacionales, que no podrán competir con la importación de rubros a cero arancel y se podría poner en riesgo la producción nacional.

Juan Guevara, de la Asociación De Porcicultores Unidos De Panamá (APUP) ha mencionado que “los productores panameños no están en capacidad de competir con las importaciones de Estados Unidos, no porque seamos ineficientes, sino porque Panamá no cumplió con la agenda complementaria para generar en la producción panameña la eficiencia necesaria para tales efectos”.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo ha solicitado al gobierno estadounidense que los productos sensitivos “sean revisados de manera formal”.