Negociación continúa con incertidumbres

ML | “Entre agosto y diciembre (2022) en la medida que se iban cerrando capítulos se iba redactando un documento no era un contrato pero ambas partes sabían claramente y se había establecido cuales eran esos compromisos alcanzados. Esos compromisos fueron aceptados por la empresa (Minera Panamá) en 17 de enero en 2022 y posteriormente entramos en el proceso de la redacción del contrato que reflejara esos compromisos”, explicó el Federifo Alfaro del MICI en una entrevista con Telemetro. Dijo que no firmarían un contrato con condiciones que no sean las acordadas en enero del años pasado.