En los próximos días serán canceladas las deudas con los promotores de vivienda que desarrollan proyectos de interés social con el programa Fondo Solidario de Vivienda que datan desde el 2022, manifestó Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

El ministro Paredes no dio una fecha exacta pero explicó que “la deuda que tenemos pendiente del año 2023 ronda 60 millones de dólares, unos 20 millones más en el año 2022. Vamos a cancelar muy pronto la deuda de los años 2022 y 2023. No me puedo comprometer hablar de la del 2024 pero si queda algo va a ser muy pronto”.

Según Paredes, ya existe una estructura de una figura económica para “identificar lo fondos y organizar los pagos. Ahora estamos hablando de una cantidad muy grande de expedientes”.

Añadió que “no va a ser pagado con notas del Tesoro se va a pagar en efectivo. Esto va a ser un crédito extraordinario que se va a pasar al Ministerio de Vivienda muy pronto”.

“Ha habido un excedente en la recaudación proyectada para este primer semestre, ahora las profesiones liberales también pagan, comenzaron a darse algunos ingresos adicionales”, resaltó Paredes.

Por su parte, Elisa Suárez directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (CONVIVIENDA) manifestó que “quien ha financiado el abono inicial de nuestros clientes que ya viven en esas casas y departamento, es el promotor”.

El Fondo Solidario de Vivienda termina en junio y ambos esperan que el próximo gobierno entrante lo siga manteniendo vigente, ya que ha demostrado ser un programa bueno. Así, Suárez dijo que “esta es una ley que ha garantizado que los ciudadanos de este país, más que en cualquier parte de América Latina, sean dueño de su propia vivienda y ser dueño de una vivienda es tener paz social y eso no lo podemos perder”.

Afirmó que “nuestro conteo de CAPAC y CONVIVIENDA, porque lo hicimos entre los dos, va casi a 140 millones de dólares entre resoluciones con firma y sin firma. El ministro nos ha dado la buena noticia de que se van a cancelar las deudas del 2022-2023, esos nos alienta a seguir trabajando en el sector”. Según Paredes, la deuda “puede estar en 120 millones no 140. Vamos a aprovechar para cancelar lo más que se pueda”.