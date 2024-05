“El país requiere primero tomar medidas difíciles para estabilizar las finanzas públicas como se hizo en los 90, requisito para poder enfocarnos en crecimiento económico que permita progreso social y desarrollo humano a largo plazo. No hay recetas mágicas de resultados inmediatos”, afirmó Felipe Chapman, economista.

“Tenemos que revisar la política de pagos a los proveedores, los sobresueldos y gente abultada en planillas que no está rindiendo, eso es algo que cada ministro debe hacer y el que no esté trabajando no se le pague”, señaló la abogada Martha Luna.