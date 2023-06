“Segura de mí y de mis expectativas”

Subcampeona damas élite de ruta y campeona nacional sub-23 de ruta, fueron los títulos cosechados por Kimberly Wing (KW) en el reciente Campeonato Nacional 2023, realizado en Chitré, Herrera, entre el 26 y 28 de mayo pasado. La joven ciclista cuenta a Metro Libre (ML) su accionar en este Nacional y sus futuras metas en el deporte del pedal.

ML: ¿Que tal la experiencia en el reciente Campeonato Nacional 2023 en Herrera? KW: “Fue increíble, aún estoy contenta con esos resultados, que significan mucha perseverancia como atleta y sentirme segura de mí. Logré ser campeona nacional sub-23 y sub campeona eélite también campeona CRI (Contrarreloj individual) sub-23. Faltando menos de 10 km a meta todo se aceleró y pude posicionarme bien, pasó todo muy rápido, solo pasaba por mi mente en terminar lo mejor posible y en quedar en una buena posición y se pudo lograr el objetivo”.

ML: ¿Qué objetivos tienes ahora? KW: “Bueno son muchas metas y expectativas por alcanzar, pero solo el tiempo podrá asegurarme lo que podría lograr a largo y mediano plazo. En corto plazo podría decir que seguir en el deporte creyéndome que si puedo para cosas grandes y las siguientes adversidades en las competencias también como en los estudios. Tendría planea participar en el Tour Femenino y el Tour femenino Sub-23, en la provincia de Coclé.

ML: ¿Cómo has evolucionado en el ciclismo? KW: “Entre a principios de agosto del año 2018 por influencia de un amigo, que me recomendó el deporte, luego, por la pandemia, casi dos años, deje de montar bici, pero en casa hacia rodillo y física. Con la ayuda de Dios, mi entrenador y familiares he logrado que mi 2023 vaya mejor y estoy más preparada que año anterior”.

ML: ¿Tienes algún ritual o tradición antes de competir? KW: “Hago una oración antes de competir y pongo mi confianza en Dios”.

ML: ¿Qué se necesita para ser un atleta de ciclismo de nivel competitivo? KW: “Dedicar su tiempo al deporte y ser disciplinado, yo he hecho una importante inversión de tiempo y dinero, ha sido un sacrificio y una gran responsabilidad”.