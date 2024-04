Herramientas asertivas para atletas

La atleta panameña de taekwondo, Daniela Rodríguez, aparte de ser figura en su disciplina, saca el tiempo para apoyar al Comité Olímpico de Panamá (COP) en la Gira de Liderazgo de Deporte Seguro, de la Oficina de Deporte Seguro de este organismo.

“Ha sido una gran experiencia de crecimiento profesional”, indicó Rodríguez, estudiante de Psicología en la Universidad Santa María la Antigua (USMA), que se graduaría este año.

“La gente que asiste es más consciente de que la violencia en el deporte es un problema real. En el 2022, fui a la gira, pero como participante; y había personas cómo que no entendían eso, pero hoy día, los que participan están más conscientes de que la temática a abordar es la violencia”.

}En estas giras se tocan temas como el “Bullying”, comunicación asertiva, manejo de estrés, relaciones interpersonales, técnicas de estudio para adolescentes, y otros. Este año se realiza su tercera edición y el 20 de abril será la próxima parada, en La Chorrera.

La joven también lidera el Programa de acompañamiento deportivo, otra iniciativa del COP, el cual es su proyecto final de graduación: “el programa es para atletas de alto rendimiento (o en proyección al alto rendimiento) que necesiten orientación para compaginar los estudios universitarios con la carrera deportiva. El objetivo es brindarles herramientas para que puedan transitar esta etapa de la vida de forma eficaz sin perder de vista los objetivos que tengan a nivel deportivo y profesional”, indicó.

“Se han inscrito 14 atletas de varios deportes. El programa inició el domingo 24 de marzo. Los principales apoyos son la orientación y acompañamiento psicológico, así como herramientas de gestión dé tiempo, organización, técnicas de estudio y de manejo del estrés”, recalcó la deportista, que espera poder realizar una maestría en Psicología Deportiva en otro país.

En su contacto con otros atletas, Rodríguez señala que “sería complicado hablar por todos o generalizar, ya que tenemos situaciones distintas, ya sean favorables o desfavorables. Lo que si me atrevo a decir es que cada vez hay más proactividad individual para resolver las situaciones desfavorables. En mi caso particular, he abierto asesorías personalizadas de poomsae [una modalidad en el taekwondo], me ha ayudado con los gastos de entrenamiento y competición”.