Del 21 de junio al 2 de julio de 2023 se realizará en Panamá la XVII edición del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo, organizado por la Fundación Sinfonía Concertante.

Con el evento buscarán reunir alrededor de 500 artistas, niños, jóvenes e invitados internacionales de gran prestigio.

Isaac Casal, director artístico del festival, explicó que el mismo comprende una serie de conciertos de viento, cuerdas, cámara, etc., además de clases maestras y talleres para los músicos emergentes.

Sedes e invitados

Los recitales, algunos de pase libre y otros por donación, tendrán lugar en el Teatro Balboa, el Teatro Anita Villalaz, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero y la Biblioteca de Boquete en Chiriquí.

“Los artistas y mentores internacionales de clase mundial trabajarán y actuarán codo a codo con la comunidad musical local, creando un impacto inmediato y oportunidades de crecimiento profesional. En esta oportunidad tendremos artistas provenientes de Australia, Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Uruguay, Polonia, Rusia y Venezuela”, precisó Anny Núñez, coordinadora del festival.

Entre los confirmados, destacó, están Eric Silberger, ganador de Tchaikovsky 2011 y Megan Barrera, soprano asistente de voz y ópera en la New World School of the Arts Miami Dade College.

Por Panamá también estará la Orquesta Sinfónica Nacional, en esta ocasión dirigida por César Leal, y la Camerata Panamá con el director Víctor Mata.

Los boletos estarán a la venta en Ticketplus, desde B/. 5.00. La recaudación será a beneficio de los programas y becas de la Fundación Sinfonía Concertante.

Programa completo en el sitio web https://funsincopa.org/.