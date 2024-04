Maluma asegura que su hija le potenció la creatividad musical

La vida de Maluma dio un giro completo el 9 de marzo cuando le dio la bienvenida a su hija Paris, quien ha acaparado toda su atención en sus primeros días de vida.

Desde el primer momento, la bebé se ganó el amor de sus padres y el de todos los fans del artista.

Los seguidores adoran que el intérprete de “Hawái” comparta un poco de los momentos que ha vivido en sus primeras semanas como papá primerizo.

El artista compartió con sus seguidores en redes sociales un video para platicar cómo ha cambiado su vida desde la llegada de Paris Londoño Gómez.

“Por aquí los saludo, perdón que he estado tan perdido, lo sé. Lo siento, pero el deber de ser padre me llama. Esto es serio, ha sido la experiencia más chimba de la vida”, dijo.

Para Maluma y su pareja Susana Gómez estos días son los más especiales, pero no los más fáciles. Además, agradeció el apoyo de su público, que en todo momento ha estado pendiente de él y su familia.

“Pero no ha sido tan fácil, los que son padres saben de lo que les hablo y por eso he estado un poco ausente en mis redes, por ahí. Les he subido fotitos con un poquito de lo que he vivido. Pero bueno, en resumen, he estado muy agradecido y por eso les estoy haciendo este vídeo. Para decirles que los amo, de verdad los amamos, con todos esos mensajes tan positivos que nos han enviado en las fotos, a mí, en general a toda la familia”, ha expresado el intérprete.

Maluma está muy contento de que sus fans estén «enamorados» de su «princesa», quien «vino a cambiarnos el mundo, pero de una manera muy positiva».

Maluma anuncia proyectos nuevosEl colombiano está concentrado por completo en su familia, sin embargo, toda la energía positiva que experimenta desde la llegada de su bebé, le permitió incrementar su creatividad.

“También quiero decirles que he trabajado, cuando dicen que los bebés vienen con inspiración y con bendiciones, es muy cierto, demasiado cierto. La creatividad la tengo a otro nivel y me estoy preparando”, confesó.

Refirió que el buen estado motivacional en el que se encuentra lo quiere aprovechar para crear proyectos nuevos.

“Quiero aprovechar este momento, me siento con la motivación más grande que he tenido en mi vida. Quiero escribir las mejores canciones del mundo. Quiero hacer música increíble. Quiero contarle las mejores historias a mi hija. De verdad que, lo que viene, no está fácil, créanme. Después de esto la motivación es increíble y la inspiración más”, dijo.

“Me emociona mucho saber qué es lo que viene, pero, por otro lado, no podía pasar sin agradecerles el cariño que nos tienen, muchas gracias, los amo. Y bueno, estén atentos a lo que viene”, finalizó.