La basura, problema de perspectiva

La administración de la basura en ciudad capital seguirá siendo un problema, mientras no reajustemos nuestra perspectiva como sociedad. Seguimos viendo los desechos como eso, simples desechos, en lugar de buscar los mecanismos para sacarles partida por medio del reciclaje. No obstante, no basta con adaptar tinacos para sólidos, plásticos y demás en las aceras, es necesario también que el Estado sensibilice a la población y la haga ver que pequeños esfuerzos, como recolectar latas, por ejemplo, puede cambiar su entorno y ¿por qué no? hasta mejorar su situación económica al tiempo que ayuda al planeta.