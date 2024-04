Los administradores del Autódromo Panamá, darán detalles sobre el Gran Premio Panamá y GT Challenge de Las Américas del 20 y 21 de abril. La conferencia es este 16 de abril, a la 10 am, en Glidden, de Vía España.

Ya están abiertas las inscripciones de la Triple Corona 4x4 internacional, que consiste en 3 eventos de competencia Off Road para vehículos 4x4 por categorías, a partir del 21 de abril con su primera fecha, en la Pista Garnaderita de Atalaya, en Veraguas.

Visite www.instagram.com/offroadveraguas. La confirmación del pago de su inscripción asegura su cupo dentro del evento 4x4, debe ser enviado via whatsapp al 6673-8298 (Juan Carlos Jiménez).

“En el tenis de mesa, nosotros hemos capacitado a profesores de Educación Física para que den tenis de mesa en los colegios. Y van, si van a los cursos, van como una docena de profesores de escuelas, pero al final no sé, no se desarrolla, se pierde el interés. Esto no debe estar solo la federación, el gobierno tiene que ayudar a que nuestros deportes resurjan”, señaló Emilio Wong, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Panamá.