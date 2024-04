Un ‘show’ debe ser más que un juego

El béisbol Mayor está en su recta final. Tal vez las emociones no se han sentido como años anteriores. El público ha apoyado con su asistencia, pero si de verdad queremos ver estadios llenos, el ‘show’ debe modernizarse. No hay diferencias notables de torneo a torneo, de año tras año. El espectador debe llevarse más una experiencia que solo ver un juego de pelota. La atención y el tiempo, además del dinero, son limitados, por eso ir al estadio debe significar mucho más. No pretendo que seamos la MLB, pero la creatividad debe salir a flote pronto.