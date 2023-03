Toda buena iniciativa debe ser válida

Cualquier iniciativa que busque ayudar al desarrollo deportivo es bienvenida. Si está bien estructurado, con un fin definido y sustentable en el tiempo, solo queda preguntar ¿Por qué no hay más? No tengo la respuesta concreta, pero a mi parecer es porque nadie regala su tiempo o trabajo por ‘nada’. Hay que vivir y si se gana dinero por hacer algo, mejor. Claro; siempre hay quienes de manera desinteresada se dedican a ‘donar’ con el objetivo de enseñar a otros el conocimiento que han logrado adquirir, pero eso no es la regla. En el deporte, menos.