Debe ser un trabajo en conjunto

El mantenimiento de las instalaciones deportivas públicas no puede dejarse a las autoridades de gobierno, ya sea, las del gobierno Central (Pandeportes) o regionales (alcaldía o corregimientos). Los resultados son palpables. La mayoría están dañadas. A su conservación se debe sumar la empresa privada. En las llamadas Asociaciones Público-Privadas. Es una opción. Tal vez, haya otras fórmulas, pero la petición es la misma, no esperar a que se dañen o que sean imposible jugar en canchas, y que se construyan las suficientes para no abusar en el uso de unas cuantas.