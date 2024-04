Darle la oportunidad a otros

Las disciplinas deportivas que no tienen gran cobertura mediática y/o son practicadas por pocas personas, ya sea por temas económicos o de acceso, merecen también ser reconocidas por los panameños. El llamado a incentivar estos deportes es Pandeportes, pero el Ministerio de Educación, gestores comunitarios y organizaciones sea privadas o sin fines de lucro tienen su responsabilidad. Hay que promover más los deportes, no sé si decirlo así, no tradicionales, o que no llaman mucho la atención de la masa. Cuidado y descubrimos talentos de exportación.