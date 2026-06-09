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Impulsan modernización y regulación de la carrera administrativa

La Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) avanza en la modernización de la gestión del recurso humano estatal con el desarrollo de una plataforma tecnológica que centraliza la información de todos los servidores públicos del país, así lo explicó su directora, Cheyla Valdés.

09 de junio de 2026
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