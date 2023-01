Zoom presenta novedades para los mensajes y avatares personalizables

MADRID. (Portaltic/EP) - La plataforma de comunicación Zoom ha presentado nuevas funciones de cara a mejorar la experiencia de las reuniones por videollamada con novedades en los mensajes como las reacciones en los chats y las preguntas y respuestas, además de avatares personalizables.

Estas novedades tienen como objetivo flexibilizar y amenizar las reuniones, continuando con actualizaciones como los avatares de animales que ya se agregaron a principios del pasado año, tal y como ha recordado la compañía en un comunicado.

Ahora, Zoom ha introducido en la versión beta avatares de personajes virtuales que el usuario podrá personalizar a su gusto. De hecho, la plataforma ofrece “numerosas combinaciones” de personalización para mostrar el “yo virtual”.

Así, los usuarios podrán crear y almacenar varios avatares que, posteriormente, podrán utilizar durante sus reuniones.

Estos avatares también reflejan los movimientos y expresiones faciales, de manera que permiten a los participantes en la reunión estar presentes “de forma dinámica” sin necesidad de aparecer ante las cámaras.

“Es una alternativa más atractiva a las fotos de perfil estáticas para añadir diversión y energía a tus reuniones”, señalan desde Zoom. Siguiendo este hilo, la compañía sugiere que los avatares también podrán ser útiles a la hora de llevar a cabo actividades divertidas para reuniones más informales entre colegas.

Asimismo, a medida que la versión beta avance, Zoom ha indicado que ampliará el abanico de rasgos faciales, peinados y diversas opciones de personalización.

Plantillas de reuniones

Zoom también ha presentado las plantillas para reuniones.

La plataforma ofrece distintas configuraciones para las reuniones, como el uso de subtítulos, la compartición de pantalla o la introducción de encuestas. Dependiendo del número de personas que participen en la reunión y la interacción que se pretende con los participantes se pueden habilitar unas funciones u otras.

El usuario puede configurar las características para cada tipo de reunión y dejar guardadas estas opciones en una plantilla. De esta forma, cuando se escoja una plantilla para una reunión se aplicará automáticamente dicha configuración.

Además, Zoom ofrece tres plantillas predeterminadas. En primer lugar, una para reuniones grandes, con la que se activan los subtítulos automáticamente para todos los participantes y el contenido se graba para visualizaciones posteriores.

Otra plantilla es para Seminarios

En esta configuración, pensada para formación de empresas o cursos de educación superior, se desactivan opciones para los asistentes como la de compartir pantalla. Finalmente, la plataforma incluye la plantilla K-12, ideada para aulas educativas con alumnos desde 4 a 16 años.

Esta plantilla activa encuestas para “fomentar la participación y productividad de los estudiantes”.HILOS Y REACCIONES EN EL CHAT Además de la videoconferencia, Zoom dispone de un chat para compartir en tiempo real información o comentarios. Como novedad, la plataforma lanzará a finales de mes las reacciones a los mensajes y la posibilidad de crear hilos.

De esta forma la plataforma pretende facilitar la organización de los mensajes en el chat y aclarar a qué comentarios se está respondiendo, así como agilizar las respuestas a través de las reacciones.

Por otra parte, Zoom también va a introducir la función de preguntas y respuestas (Q&A) en las reuniones.

Esta novedad permite a los anfitriones crear un lugar reservado para ver qué preguntas hacen los participantes y poder responderlas.

De esta forma, las preguntas no se mezclarán con el resto de mensajes del chats, si no que se mostrarán en una ventana emergente desde la que los anfitriones podrán responder o descartar las preguntas, tal y como explica Zoom.

Además, los anfitriones también podrán decidir si el resto de participantes ven las preguntas o solo las que se hayan respondido. Esta última función de Q&A solo está disponible en las cuentas de Zoom One Business, Zoom One Business Plus, Zoom One Enterprise y Zoom One Enterprise Plus.