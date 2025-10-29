YouTube incorpora las herramientas de Adobe Premiere para crear shorts virales

YouTube incorporará las herramientas de edición de vídeo de Adobe Premiere para que los creadores de contenido puedan hacer shorts virales que ayuden a aumentar la audiencia.Un nuevo espacio de creación en YouTube dará acceso a efectos, transiciones y ajustes preestablecidos, así como a plantillas con acabados profesionales, además de permitir la creación de plantillas personalizadas. La asociación entre Adobe y YouTube ofrece a los creadores 'todo lo que necesitan para producir fácilmente vídeos virales, aumentar su audiencia y seguir las tendencias', como ha apuntado Adobe en una nota de prensa.Con ellas, 'los creadores podrán crear y compartir contenido increíble en cualquier momento y lugar', como vlogs, vídeos de viajes y contenido entre bastidores.Este espacio estará disponible directamente desde YouTube tocando el ícono ‘Editar en Adobe Premiere’ en YouTube Shorts. ‘Create for YouTube Shorts’ en Premiere móvil llegará próximamente.