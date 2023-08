Ya puedes recorrer de forma virtual el primer Hogar Inteligente de Samsung en América Latina

El primer Hogar Inteligente en América Latina, con el entorno físico en São Paulo, Brasil, y accesible a todos los consumidores de América Latina virtualmente ha sido inaugurado por Samsung.

El nuevo espacio conectado cuenta con todos los ambientes de un hogar común, reuniendo las últimas versiones de los dispositivos móviles, televisores, monitores y electrodomésticos de Samsung.

La iniciativa, además de ser una oportunidad para demostrar el funcionamiento real de un hogar inteligente y el portafolio de productos insignia de Samsung en cada categoría, está en línea con la visión de la compañía de traer tranquilidad a la experiencia tecnológica (Bringing Calm to Our Connected World), presentada en CES 2023.

Cualquier persona podrá visitar el Hogar Inteligente de Samsung a través de un recorrido virtual completo en 360 grados. Hay nueve habitaciones, que incluyen la cocina, el comedor y la sala de televisión, los dormitorios, el espacio gamer, el jardín de fitness y mucho más, todas listas para una visita guiada por SAM, la influyente digital de la marca, que te presenta las diversas posibilidades de interacción y prueba de modelos, tamaños y colores de la cartera de Samsung.

Al navegar a través de la experimentación de productos, es posible descubrir las increíbles y distintivas funcionalidades detrás del ecosistema de Samsung, creando entornos y experimentando rutinas con SmartThings, por ejemplo. De esa manera, puedes estar seguro de que estás eligiendo los productos que mejor se adapten a ti. Además, la compra directa a través del Hogar Inteligente también es una realidad. De forma práctica y rápida, el espacio te lleva directamente a la página de compra.

“En Samsung, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones tecnológicas que van más allá de la simple funcionalidad, pues buscamos mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Nuestra visión de “Bringing Calm to Our Connected World” es el pilar que guía nuestro camino hacia el futuro, donde la tecnología trabaje armoniosamente para que nuestros usuarios puedan concentrarse en lo que realmente importa: sus familias, sus pasiones y su bienestar.”, comentó Felipe Rabat, Director de Electrónicos de Consumo para Samsung Centroamérica y Caribe.

Entre los últimos dispositivos presentados en el espacio conectado, se encuentran modelos de la línea de TV y audio, como los televisores Lifestyle de la marca – The Frame, The Sero y The Serif, además del proyector Smart portátil The Freestyle –, los nuevos Neo QLED 4K y 8K, modelos de Soundbar, monitores de la familia Odyssey, además de electrodomésticos como aspiradoras robots de las líneas Jet Bot y PowerBot, refrigeradores de las líneas Family Hub y French Door, modelos de lavadoras y secadoras, lavavajillas, y muchas otras novedades en productos para el hogar.

Los últimos dispositivos que componen el Ecosistema Galaxy también se pueden encontrar en el sitio, como smartphones, smartwatches y auriculares inalámbricos, computadoras portátiles y tabletas. Entre ellos se encuentran los nuevos smartphones de la línea Galaxy S23 5G, Galaxy Z Flip4 5G, Galaxy Z Fold4 5G, Galaxy Tab S8+ 5G, Galaxy Watch5, Galaxy Buds2 Pro y los portátiles de la familia Galaxy Book.