TikTok se lanza a los pódcast en video

TikTok anunció el lunes un acuerdo con el gigante radiofónico iHeartMedia que prevé la creación de pódcast filmados de influencers de la red social.

El acuerdo prevé lanzar hasta 25 nuevos pódcast presentados por creadores de contenidos en TikTok, cuyos extractos y mejores momentos se publicarán en la aplicación de streaming de vídeo, anunciaron ambas empresas en un comunicado.

Al ser consultados por la AFP sobre la identidad de estos influencers, ninguno de los dos grupos ha dado una respuesta inmediata.

iHeartMedia, que se define como el mayor editor mundial de pódcast, emitirá íntegramente cada programa.

El auge de los pódcast ha llevado a muchos creadores a grabar en video sus programas para subirlos a internet.