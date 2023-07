The Weeknd lanza una colección de NFTs

La exitosa gira mundial de The Weeknd ‘After Hours Til Dawn’ ha comenzado su etapa europea, con un gran show en Madrid -al que le seguirá este jueves una nueva actuación en Barcelona- y unos fans entregados que, además de disfrutar del espectáculo, podrán ampliar esta experiencia más allá del concierto gracias a la incorporación a la gira de tecnología Web3 y NFTs (tokens no fungibles) exclusivos para la ocasión, de la mano de Binance.

Esta nueva dimensión ofrece una experiencia interactiva en un metaverso virtual, donde la ‘búsqueda del tesoro’ permitirá desbloquear nuevos niveles, etapas y ventajas. Los fans también pueden optar por resolver el puzzle, donde los retos completados desbloquean la oportunidad de ganar ‘merchandising’ exclusivo o entradas para conciertos futuros de The Weeknd.

Además, los usuarios que posean entradas para la gira mundial tendrán acceso a Souvenir NFTs que más tarde podrán desbloquear el acceso a ‘merchandising’ autografiado y experiencias exclusivas para invitados VIP. Estos NFT únicos sirven como souvenirs digitales, llevando la antigua tradición de conservar los talones de las entradas al mundo de Web3.

Para los fans de The Weeknd que no puedan asistir a un concierto, Binance también ofrecerá una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd, abierta a cualquier usuario, a finales de este año. La colección incluirá ilustraciones en colaboración con The Weeknd y dará acceso a una serie de interesantes beneficios para los usuarios.

“Nuestra colaboración con The Weeknd ha proporcionado una plataforma increíble desde la que podemos mostrar cómo Web3 puede crear conexiones más cercanas entre el artista y sus fans”, explica Rachel Conlan, vicepresidenta de Marketing Global de Binance. “Ha sido emocionante trabajar con el equipo de The Weeknd para ampliar los límites del entretenimiento de los fans”, ha sentenciado.