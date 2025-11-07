Samsung planea un lanzamiento reducido para su plegable triple: habrá pocas unidades y se venderá en países determinados

Samsung no lanzará su primer ‘smartphone’ plegable triple de forma extensa a nivel global, sino que probará con la venta de un número de unidades limitadas inicialmente, que además se venderán en países determinados.

La compañía surcoreana está trabajando en su nuevo ‘smartphone’ conocido como ‘trifold’, es decir, un dispositivo con tres pantallas que se puede plegar a través de dos bisagras, al estilo de los actuales Galaxy Z Fold.

En este sentido, en el marco de su evento ‘Galaxy Unpacked’ celebrado en julio de este año, la tecnológica ya adelantó que el plegable triple llegaría a finales de este año 2025, una ventana de lanzamiento confirmada por parte del director de electrónica de consumo de Samsung, M-Roh.

Siguiendo esta línea, Samsung aprovechó su paso por la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada la pasada semana, para mostrar de forma reducida un primer vistazo de su ‘smartphone’ triple.

Así, a pesar de que los planes de lanzamiento del nuevo plegable triple continúan avanzando, el fabricante de dispositivos Galaxy no está preparando un lanzamiento masivo para este nuevo integrante de su familia de ‘smartphones’ plegables, sino todo lo contrario.

En concreto, según han compartido fuentes internas de la compañía en declaraciones al medio TheElect, Samsung ha producido entre 20.000 y 30.000 componentes para el ‘trifold’, una cifra que indica que el volumen de unidades y de envíos será limitado.

De hecho, las fuentes han avanzado que Samsung tiene intención de lanzar un número reducido de unidades de estos ‘smartphones’, para analizar su acogida en el mercado y, en base a ello, determinar si aumentar la producción posteriormente.

Asimismo, el medio citado también ha apuntado que Samsung comunicó a los proveedores en julio que pretendía disponer de 10.000 unidades del ‘smartphone’ plegable triple fabricadas para septiembre de este año, algo que finalmente no ha ocurrido, lo que podría indicar que la compañía ha sufrido un retraso en sus planes de fabricación.

Con todo ello, se prevé que el lanzamiento oficial de este nuevo plegable triple se continúe llevando a cabo a finales de este año 2025 en países concretos, como es el caso de Corea del Sur y China, aunque la compañía no ha confirmado en qué mercados se venderá.

Se ha de tener en cuenta que se este nuevo dispositivo es el segundo ‘smartphone’ plegable triple del mercado, tras el Huawei Mate XT Ultimate Design, que no está disponible en Europa.