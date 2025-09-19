Reino Unido lanza portal en la dark web para reclutar espías contra Rusia

El MI6, el servicio de inteligencia británico, lanzó el viernes un portal en la llamada "internet oscura" para reclutar espías en Rusia y otros países, y facilitar comunicaciones seguras con ellos.

El portal, llamado Silent Courier (Mensajero silencioso), le permite a cualquier persona con acceso a información sensible relacionada con el terrorismo o actividades de inteligencia hostiles al Reino Unido contactar de manera segura a las autoridades, dijo la agencia.

"Nuestra puerta virtual está abierta", dijo el jefe saliente del MI6, Richard Moore, a los potenciales espías durante el lanzamiento del portal.

"A medida que el mundo cambia y las amenazas que enfrentamos se multiplican, debemos asegurarnos de que el Reino Unido esté siempre un paso por delante de nuestros adversarios", dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper.

"Ahora estamos reforzando sus esfuerzos con tecnología de vanguardia para que MI6 pueda reclutar nuevos espías para el Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo", añadió.

La "dark web", o "internet oscura", es una parte del Internet al cual sólo se puede acceder con un navegador especializado y se utiliza para navegar de manera privada y en el anonimato, por lo cual sirve tanto para actividades legales como ilegales.

El MI6 aconsejó a los usuarios utilizar el navegador especializado Tor para acceder a la web y evitar utilizar aparatos y cuentas de correo que los puedan vincular, para no levantar sospechas.

Si Tor está prohibido, el MI6 aconsejó a los usuarios utilizar VPNs para navegar de manera anónima.