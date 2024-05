Regresa el campeonato mundial de Nintendo, en formato online y con desafíos de 13 juegos clásicos de NES

MADRID. Nintendo ha anunciado la celebración de World Championships: NES Edition, que se celebrará el 18 de julio, con el que los jugadores podrán poner a prueba sus habilidades desde su casa para dar el salto al Campeonato Mundial en un formato online.

Nintendo World Championships: NES Edition es una competición mundial en la que pueden participar jugadores de todo el mundo en Nintendo Switch, que competirán en más de 150 pequeños desafíos procedentes de 13 juegos clásicos de NES.

Se trata de un homenaje al campeonato presencial Nintendo World Championships, que tuvo lugar en 1990, 2015 y 2017, como ha informado Nintendo en una nota de prensa. La nueva edición será solo digital y se celebrará el 18 de julio.

La compañía anima a los jugadores a “calentar motores” batiendo sus propios récords en el modo para un solo jugador (Speedrun) para después pasar a competir de forma local en el modo Fiesta. La suscripción activa a Nintendo Switch Online les permitirá acceder al modo Campeonato Mundial, donde podrán presentar los mejores tiempos que hayan logrado en cinco retos (que rotarán cada semana), para intentar hacerse un hueco en la clasificación mundial.

En concreto, podrán poner a prueba su habilidad en desafíos speedrun tomados de Balloon Fight, Donkey Kong, Excitebike, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Metroid, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. The Lost Levels, The Legend of Zelda y Zelda II: The Adventure of Link.

El 18 de julio también estará disponible Deluxe de Nintendo World Championships: NES Edition, un pack de edición especial que incluye una versión física del título, un lote de cinco pines coleccionables, 13 tarjetas ilustradas conmemorativas (una por cada juego clásico de NES incluido en este título) y una réplica del ‘game pak’ dorado de NES (solo para exposición, con soporte incluido), en recuerdo del que se entregaba como premio en el Nintendo World Championships original de 1990.