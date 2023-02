Recomendaciones para el uso del ciberespacio

Más de cien países celebran el Día Internacional de Internet Seguro, fecha que comenzó a celebrarse desde hace más de una década durante el segundo martes de febrero, y se ha convertido en una iniciativa que ha movilizado a millones de personas para impulsar, informar y educar en el uso responsable de las plataformas digitales.

Una de las intenciones más fuertes de la fecha, es promover el diálogo y trabajo conjunto entre países. La niñez y juventud se ubican como los grupos más vulnerables en el uso de internet, sin embargo, la utilización segura es un llamado para todos, incluyendo a padres, profesores, organizaciones y empresas, en búsqueda de una participación creativa y consciente del uso seguro de la red.

Internet: una herramienta indispensable

El internet se ha transformado en un instrumento indispensable en la vida de los seres humanos, ofreciendo una serie de posibilidades para el desarrollo de actividades diarias, ya sea en el ámbito laboral, estudio u ocio; al ser una herramienta que facilita la comunicación y acceso a la información. La popularidad y ventajas que ofrece este espacio son inmensas al estar al alcance de un simple clic.

“Hoy en día nuestra vida es impensable sin la red internet, sin embargo, recibir constantemente amenazas materializadas por medio de esquemas como spam, invasión de privacidad, robo de identidad, entre otras son algunas de las acciones que los Cibercriminales llevan a cabo, además de estar ideando constantemente formas de robar nuestra información”, explica Jorge Utrera, Gerente del área de respuesta a incidentes de la empresa de seguridad de la información SISAP.

Recomendaciones

a) Mantener el navegador actualizado todo el tiempo.

b) Configurar navegador para privacidad estricta.

c) No visitar sitios inseguros, que no tengan HTTPS.

d) Ser cuidadoso con los archivos y programas que se bajen.

e) Borre los “cookies” de su navegador.

f) Configure el navegador para que no grabe claves ni pregunte por ellas.

g) Considere instalar un bloqueador de anuncios.

h) Utilizar siempre claves complejas y habilitar autenticación de doble factor.

i) Utilizar VPN (Virtual Private Network) si es posible.