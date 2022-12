Programas maliciosos de criptominería aumentaron más del 230%, revelan expertos

En el tercer trimestre de 2022, los analistas de Kaspersky revelaron la existencia de un fuerte aumento de las variantes de mineros de criptomonedas: un crecimiento global de más del 230% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte, “el número es tres veces mayor que en el tercer trimestre de 2021 y ahora supera los 150.000. Al permanecer ocultos durante meses, los ciberdelincuentes utilizan la capacidad de procesamiento de la computadora de la víctima para minar criptodivisas, con unos ingresos que alcanzan hasta $40.500 dólares (2 BTC) al mes. Monero (XMR) es la criptomoneda más popular para la minería maliciosa”.

Con el comienzo del “criptoinvierno de 2022”, en el que el valor de las criptodivisas cayó significativamente, la industria de las criptodivisas se enfrenta a una crisis de liquidez. A pesar de ello, la actividad delictiva dirigida a la industria de las criptodivisas no parece ralentizarse, según el nuevo documento de investigación de Kaspersky “The state of cryptojacking in 2022”.

La minería de criptodivisas es un proceso laborioso y costoso, pero muy lucrativo al mismo tiempo, por lo que atrae el interés de los ciberdelincuentes. Ganar dinero utilizando mineros de criptomonedas es rentable para los ciberdelincuentes: no pagan por el equipo ni por la electricidad, bastante cara en 2022.

Se detalló que estos ‘mineros’ instalan un software de minería en la computadora de la víctima para utilizar su capacidad de procesamiento sin el consentimiento del usuario.

De hecho, en 2022 se produjo un fuerte aumento de las nuevas modificaciones de los programas de minería maliciosa. Durante los tres primeros trimestres de 2022, el análisis de los expertos identificó 215.843 nuevos mineros, más del doble que el año pasado.

En particular, este aumento se debe a un fuerte incremento en el tercer trimestre de 2022. En comparación con el tercer trimestre de 2021, el crecimiento fue de más del 230%. Así, en el 3er trimestre de 2022, el número de nuevos mineros maliciosos superó los 150.000.

Lo más habitual es que los atacantes distribuyan mineros a través de archivos maliciosos que se hacen pasar por contenido pirata: películas, música, juegos y software.