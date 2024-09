Pokémon Sleep permite medir la calidad de sueño a través de un ‘smartwatch’

The Pokémon Company ha actualizado su videojuego Pokémon Sleep para agregar compatibilidad con relojes inteligentes, de manera que los usuarios puedan medir la calidad de su sueño mediante las métricas de su ‘smartwatch’, en lugar de tener que utilizar el ‘smartphone’ o el dispositivo accesorio Pokémon GO Plus +.

La compañía de videojuegos lanzó su título Pokémon Sleep a finales de julio del pasado año, un juego que se basa en la captura de Pokémon mientras los usuarios duermen. Así, en relación al tiempo que se haya dormido y a la calidad del sueño, los jugadores conseguirán capturar más criaturas Pokémon, hasta completar una Pokédex denominada, en este caso, ‘DormiDex’.

Para el análisis del sueño, Pokémon Sleep permite recolectar las métricas de sueño con el ‘smartphone’ o mediante el dispositivo accesorio Pokémon GO Plus +. En concreto, este último es un dispositivo que utiliza tecnología Bluetooth de baja energía para conectarse con la ‘app’ Pokémon Sleep y registrar la calidad del sueño. De esta forma, basta con dejar una de las dos opciones sobre la almohada para recoger los datos necesarios.

Ahora, la compañía ha anunciado la compatibilidad de Pokémon Sleep con los ‘smartwatches’, de manera que los usuarios puedan utilizar directamente su reloj para medir la calidad de su sueño de forma más cómoda y sencilla.

Tal y como ha explicado la desarrolladora en una publicación en X, con esta compatibilidad, pretenden facilitar que los usuarios tengan “una rutina nocturna más fluida” con sus Pokémon, vinculando sus relojes inteligentes con Pokémon Sleep.

Para utilizar el ‘smartwatch’ bastará con vincular la cuenta de Pokémon Sleep con la cuenta de Apple Health o Health Connect, según ha detallado en su web. Asimismo, los relojes inteligentes disponibles son, por parte de Apple, los Apple Watch (1ª generación), Apple Watch Series 1 y todos los modelos de Apple Watch Series 2.

Por otra parte, en cuanto a ‘smartwatches’ Android, son compatibles los dispositivos Samsung Galaxy Watch, Samsung Galaxy Fit y la nueva serie Samsung Galaxy Ring. Igualmente, también se puede vincular con la serie de relojes Google Pixel y los dispositivos Fitbit, exceptuando los modelos Fitbit Classic, Ultra, One, Zip, Flex, Force, Charge, Charge HR, Surge, Alta, Ace, Ace 2 y Ace 3, Fitbit Inspire y Fitbit Ace LTE.